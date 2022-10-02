Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Orhan Göçer'e ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi. Çatıda oynayan Hasan Figen, eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş da yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA ÇATIDA OYNAYAN İKİ ARKADAŞ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI - Son Dakika

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