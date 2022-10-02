ADIYAMAN'DA ÇATIDA OYNAYAN İKİ ARKADAŞ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA ÇATIDA OYNAYAN İKİ ARKADAŞ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

02.10.2022 18:16

ADIYAMAN'da, çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen (15) ile arkadaşı Ahmet Sivritaş (16) yaralandı.

ADIYAMAN'da, çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen (15) ile arkadaşı Ahmet Sivritaş (16) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Orhan Göçer'e ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi. Çatıda oynayan Hasan Figen, eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş da yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hasan ve Ahmet tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA ÇATIDA OYNAYAN İKİ ARKADAŞ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI - Son Dakika

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