ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 3 ayrı bölgede PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gerger ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü kırsalındaki arazi taramasında 3 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika