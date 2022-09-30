Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

30.09.2022 09:37
Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Edinilen Adıyaman haberine göre ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 3 ayrı bölgede PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 3 ayrı bölgede PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gerger ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü kırsalındaki arazi taramasında 3 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman haberleri! Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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