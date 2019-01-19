Son Dakika Haberleri: Adıyaman Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

54 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Ramazan Tanrıverdi (21) yönetimindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, baraj tesisleri yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Tanrıverdi ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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