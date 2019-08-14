Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Tütün tarlasından milli takıma
Son Dakika Güncel Haber

ADIYAMAN Tütün tarlasından milli takıma

8 dakika önce

Tütün tarlasından milli takımaAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Yakup Atmaca (14), okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için tütün tarlalarında çalışırken, Halk Eğitim Merkezi kursuna gidip, çim hokeyi öğrendi.

Tütün tarlasından milli takıma
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Yakup Atmaca (14), okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için tütün tarlalarında çalışırken, Halk Eğitim Merkezi kursuna gidip, çim hokeyi öğrendi. Tarlaların çevresindeki çimlerde kendisini geliştiren Atmaca, bu yıl Çim Hokeyi Milli Takımı'na seçildi.
Çelikhan'da çiftçilikle uğraşan Elif- Abdurrahman Atmaca çiftinin 2 oğlundan büyüğü olan, Fatih Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yakup Atmaca, ailesine destek için tütün tarlasında çalışmaya başladı. Atmaca, boş zamanlarında ise Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çim hokeyi kursuna gitmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl eğitim gören Atmaca, bu süreçte tütün tarlalarının çevresindeki çimlerde hokey antrenmanları yaparak, kendisini geliştirdi. Son olarak Osmaniye'de düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda sahaya çıkarak, kendisini izleyen milli takım antrenörlerini etkileyen Atmaca, Çim Hokeyi Milli Takımı'na davet edildi.
Milli sporcu ve çim hokeyi antrenörü Hakan Akay, 2 yıldır Çelikhan'da çim hokey faaliyetlerini Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürüttüklerini belirterek, Okullar ve kulüpler bazında turnuvalara katılıyoruz. Son gittiğimiz 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası Turnuvası'nda bir öğrencimiz milli takım kampına davet edildi ve turnuvada gösterdiği başarıdan dolayı Yakup Atmaca, çim hokeyde milli oldu. Çelikhan'da hokeyi ve sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan ve internet ortamından uzak tutup sporla iç içe olmasını sağlamak istiyoruz dedi.
Hokey Milli Takımı'na seçilen Yakup Atmaca ise 2 yıldır Çelikhan'da hokey yapıyorum ve katıldığım turnuvada hocalarım beni milli tkıma seçti. Onun için hocama teşekkür ediyorum diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Kupa maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu: 1 km kuyruk oluştu Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'taki son idmana engelli çocuklarla çıktı! Bayrampaşa halinde tepki çeken görüntüler: Domatesleri kasa kasa çöpe attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 13:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Tütün tarlasından milli takıma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]