ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası\'nda sahne aldı

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluştu.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Ramis Sulu üstlenirken, solist olarak çellosuyla Rahşan Apay sahne aldı.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Sulu, orkestrayı 2023'te kurduğunu belirterek, geçen yıla göre bu sezon daha kapsamlı bir konser programı hazırladıklarını söyledi.

Sulu, Ayşegül ve Doğan Karadeniz'in sponsor olarak destek verdiklerini aktararak, "Onların destekleriyle daha geniş kapsamda açıldık ve son konserimizde Gülsin Onay'la da güzel bir kapanış yapacağız. Gençler olarak hepimiz umutluyuz." dedi.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı ile işbirliği sebebiyle Devlet Opera ve Bale sanatçısı Caner Akın'a teşekkür eden Ramis Sulu, "Bence bizim gibi genç sanatçılara destek vermek çok önemli. Umarım çok daha iyi yerlere geliriz. Hedefimiz her zaman sanatı en iyi şekilde icra etmek." görüşünü paylaştı.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan orkestra, iki bölümden oluşan konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bruch ve David Popper'a ait eserler seslendirdi.

ADK Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda 16 Şubat'ta solist Şevki Karayel'le, 9 Mart'ta solist Mehmet Yasemin'le ve 20 Nisan'da Gülsin Onay'la konser verecek.