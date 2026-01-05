ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda sahne aldı

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası\'nda sahne aldı
05.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başarılı bir konser verdi.

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluştu.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Ramis Sulu üstlenirken, solist olarak çellosuyla Rahşan Apay sahne aldı.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Sulu, orkestrayı 2023'te kurduğunu belirterek, geçen yıla göre bu sezon daha kapsamlı bir konser programı hazırladıklarını söyledi.

Sulu, Ayşegül ve Doğan Karadeniz'in sponsor olarak destek verdiklerini aktararak, "Onların destekleriyle daha geniş kapsamda açıldık ve son konserimizde Gülsin Onay'la da güzel bir kapanış yapacağız. Gençler olarak hepimiz umutluyuz." dedi.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı ile işbirliği sebebiyle Devlet Opera ve Bale sanatçısı Caner Akın'a teşekkür eden Ramis Sulu, "Bence bizim gibi genç sanatçılara destek vermek çok önemli. Umarım çok daha iyi yerlere geliriz. Hedefimiz her zaman sanatı en iyi şekilde icra etmek." görüşünü paylaştı.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan orkestra, iki bölümden oluşan konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bruch ve David Popper'a ait eserler seslendirdi.

ADK Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda 16 Şubat'ta solist Şevki Karayel'le, 9 Mart'ta solist Mehmet Yasemin'le ve 20 Nisan'da Gülsin Onay'la konser verecek.

Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Gençlik, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda sahne aldı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:08:36. #7.11#
SON DAKİKA: ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Süreyya Operası'nda sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.