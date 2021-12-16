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Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2) - Son Dakika

Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2)

16.12.2021 17:04
Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2)

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDAAnkara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Emre Eker ve tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Duruşmada, Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin katılım talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Ö.E. ile O.O.'nun celse arasında talimatla alınan ifadeleri okundu. Sanıklara, otel çalışanı Ö.E.'nin "Saat 08.00 sıralarında önce art arda 4 çığlık sesi duydum. 4'üncü çığlık sesi haykırır gibiydi. Pencereye çıktığımızda yerde yatan bir kadın bedeni gördük. Aşağıda açık olan pencereden erkek sesleri geldi. Birinci erkek sesi, 'Kızı attık, şimdi polisler gelir, bizi götürürler' dedi" ifadesi soruldu.'KİMSEYE, KIZI ATTIK, DEMEDİM'Sanık Rıza Doğan, Gamze düştükten sonra yanına gittiklerini ve nefes almadığını fark ettiklerini söyledi. Doğan, "Dili boğazına kaçmıştı. Elimle dilini çıkardım ve ambulans gelene kadar başında bekledim. Ben Mustafa Emre Demiral ile birlikte kızı kenara kaldırmak istedik. Hiçbir şekilde düşürme durumu olmadı. Ben kimseyle 'Kızı attık, şimdi başımıza kalacak ve Gökhan bey bizi kurtarır' diye konuşmadım. Sadece 'Kız düştü, ne yapacağız?' dedim. Ayrıca O.O. doğru söylememektedir. Bizim çalışan olmadığımızı ve müşteri olduğumuzu söylemektedir. Gamze'yi otele alan O.O.'dur. Araca bindikten sonra O.O. ile kız uyuşturucu muhabbetine girdiler. İfade veren Ö.E.'nin ise baskı altında yalan ifade verdiğini düşünüyorum" dedi. Sanık Mustafa Emre Demiral ise "Rıza Doğan beni uyandırdığında 'Kız aşağı atladı' dedi. Ben de 'Nasıl oldu' dedim. Rıza ise 'İntihar etti, aşağı düştü' dedi. Ben de o sırada balkona çıktım ve aşağı baktım. Rıza 'Başımız belaya girecek' dedi. Ben de 'Hayırdır başımız niye belaya girecek, kendisi atlamadı mı?' dedim. Rıza ise 'Öyle de olay bizim olduğumuz odada oldu' dedi. Ben o zamana kadar idrak edememiştim. Koşarak çıplak ayakla yardıma gittim. Resepsiyonda da 'Ambulansı arayın' diye bağırdım" diye konuştu. 'FEMİNİST OLARAK YETİŞTİRİLDİM'Sanık Mehmet Doğan ise yanlış zamanda yanlış yerde olmaktan başka suçu olmadığını ileri sürerek, "Alkol ve uyuşturucu madde kullanmıyorum. 10 aydır tutukluyum, annem ve babam tarafından feminist ve hümanist olarak yetiştirildim. Güzel bir ilişkim var benim. Bunu sanıklar da dahil olmak üzere herkes biliyor. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.Diğer sanıklar da tanık beyanlarına karşı savunma yaptı ve suçsuz olduklarını söyledi. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.?Haluk KARAASLAN/ ANKARA,

Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2)
Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2)

Rıza Doğan, Uyuşturucu, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2) - Son Dakika


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