Adliye Soygununda Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adliye Soygununda Yeni Gelişmeler

Adliye Soygununda Yeni Gelişmeler
07.01.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan soygunla ilgili 16 tutuklama yapıldı, azmettirici Ağrı'da saklanıyor.

Büyükçekmece Adliyesi'nde 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

ADLİ EMANETTEKİ ALTINLARI ÇALIP İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan zimmet görevlileri Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

LÜKS ARAÇTAKİ KADINLARA ÇANTAYI VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin, içi siyah poşet dolu bir alışveriş arabası adliyeden çıkardığı, elinde içi poşet dolu araba ile adliyenin karşısında bulunan meydana yöneldiği, bir süre sonra eli boş olarak adliyeye geri geldiği anlar yer aldı.

Adliyenin bir başka bölümünde yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde ise, Erdal Timurtaş'ın adliyenin önüne gelen lüks bir aracın içerisindeki iki kadına, içerisinde nakde çevrilen paralar olduğu düşünülen çantayı teslim ettiği ve şüpheli Timurtaş'ın araca el sallayıp, uzaklaştığı anlar yer aldı.

ÇALINAN ALTINLARLA AĞRI'DA OTO GALERİ AÇILMIŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 16'ya yükseldiği öğrenilirken, adliyeden çalınan altınların bir kısmının paraya çevrilerek galeri açıldığı ortaya çıktı. Galeriye düzenlenen operasyonla da toplam 16 araca el konuldu. Ayrıca, Erdal Timurtaş'ın ise tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir uygulandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın organize bir şekilde gerçekleştiği ihtimali üzerine çalışmaları sürüyor. Yapılan incelemeler sonucunda, soygunun başında Celali M.S. isimli şahsın olduğu, soyguna Erdal Timurtaş'ı onun azmettirdiği, terör örgütü bağlantılı olduğu ve Ağrı Doğubeyazıt'ta saklandığı ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adliye Soygununda Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 23:57:24. #7.11#
SON DAKİKA: Adliye Soygununda Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.