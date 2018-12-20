Adliyeden Silah Sesleri Yükseldi
1 saat önce
Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Artvin
'in Hopa
ilçe adliyesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Ziya Akyıldız/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:16 Kaynak: İHA
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