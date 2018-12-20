Son Dakika Haberleri: Adliyeden Silah Sesleri Yükseldi

Adliyeden Silah Sesleri Yükseldi

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Adliyeden Silah Sesleri Yükseldi, System.String[]
Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ziya Akyıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Artvin, Hopa, Güncel
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