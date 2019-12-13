Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 91 sanığına tahliye - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 91 sanığına tahliye - Son Dakika

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 91 sanığına tahliye

6 saat önce

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 91 sanığına tahliye, System.String[]

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklara yönelik ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.


Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.


Duruşmada sanıkların tahliyeye ilişkin talepleri alındı. Tahliyeye ilişkin talebini dile getiren sanık Adnan Oktar, "Tüm kardeşlerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.


Sanıkların tahliye taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı; Ferhunde Eda Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Aylin Kocaman ve Müzeyyen Demir'in de aralarında bulunduğu 97 sanığın tahliyesini istedi.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'Örgüt üyeliği' suçundan yargılanan Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı'nın da aralarında bulunduğu 91 sanığın 'Sanıkların üzerine atılı suça ilişkin kanundaki azami tutukluluk süresi'ni gerekçe göstererek tahliyesine hükmetti. Heyet, tahliye edilen sanıklara yönelik ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.


Mahkeme, sanıklar Ferhunde Eda Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün ve Aylin Kocaman'ın tahliye taleplerini tanık ve müşteki ifadelerini gerekçe göstererek reddetti.


Mahkeme, aralarında Oktar'ın da bulunduğu 76 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 14 Ocak 2020'ye erteledi. - İSTANBUL

Adnan Oktar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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