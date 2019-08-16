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Adrian'dan Liverpool'a kötü haber

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Alisson Becker'in ardından İspanyol kaleci Adrian da sakatlandı.

Adrian'dan Liverpool'a kötü haber, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Alisson Becker'in ardından İspanyol kaleci Adrian da sakatlandı.
Teknik direktör Jurgen Klopp, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve UEFA Süper Kupa'da son penaltıyı kurtararak takımına şampiyonluğu getiren 32 yaşındaki Adrian'ın sahadaki kutlamalar sırasında sakatlandığını ve yarın Southampton maçında forma giyemeyebileceğini söyledi.
Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea'yi seri penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından sevinen futbolculara katılmak için saha içine giren bir taraftarın kayarak tekme atması nedeniyle Adrian'ın sakatlandığı bilgisini paylaştı.
Liverpool'a 5 Ağustosta transfer olan Adrian, ligin ilk haftasında Norwich City ile oynanan maçta Alisson'un sakatlanması nedeniyle kaleye geçmişti.
Adrian'ın Southampton karşısında forma giyememesi halinde kaleye 35 yaşındaki Andy Lonergan ya da 20 yaşındaki Caoimhin Kelleher'in geçmesi bekleniyor.
Alisson Becker, Süper Kupa, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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