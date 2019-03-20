Son Dakika Haberleri: Afad Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "(Acıpayam'daki Deprem) Şu Ana Kadar Herhangi Bir Can Kaybı Bilgisi...

Afad Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "(Acıpayam'daki Deprem) Şu Ana Kadar Herhangi Bir Can Kaybı Bilgisi...

1 saat önce

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "(Acıpayam'daki deprem) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı.

Afad Başkanı Mehmet Güllüoğlu:
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "( Acıpayam'daki deprem) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:23 Kaynak: AA

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