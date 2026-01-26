AFAD'dan Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AFAD'dan Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

AFAD\'dan Çığda Arama Kurtarma Eğitimi
26.01.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da AFAD, farklı illerden personele çığda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitim tamamlandı.

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ülke genelinde yaşanabilecek çığ olaylarına hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla farklı illerden gelen AFAD personeline "Çığda Arama Kurtarma ve Müdahale Eğitimi" verildi.

Bu kapsamda, Hakkari, Ağrı, Siirt, Muş, Bingöl, Iğdır, Şırnak, Batman ve Bitlis'ten gelen ve birinci grup eğitim programında yer alan görevliler, çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Van'da 10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen eğitim, çığda arama kurtarma tatbikatı ile sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Güncel, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:40:25. #7.11#
SON DAKİKA: AFAD'dan Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.