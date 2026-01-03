Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde rahatsızlanan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Çocukören köyünün Tekke Mahallesi'nde rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.
Paletli kar üstü aracıyla köye ulaşan ekip, yaşlı kadını alarak ana yol üzerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Hasta, daha sonra ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › AFAD, hasta kadını köyden hastaneye ulaştırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.