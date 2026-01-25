AFAD, Hava Koşullarına Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
AFAD, Hava Koşullarına Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor

25.01.2026 16:35
İçişleri Bakanlığı, meteorolojik olaylar için AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmaları, meteorolojik uyarı verilen illerimizde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir.

AFAD Başkanlığımız tarafından meteorolojik olaylar yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte gerekli çalışmalar planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda, ilgili kurumlarımıza meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlarımıza ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmakta, ihtiyaç duyulan tüm çalışmalar ilgili kurumlar ve ekiplerle birlikte ivedilikle yürütülmektedir. Bu vesileyle olağanüstü hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
