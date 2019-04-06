Afad Kurtarma Tatbikatı
39 dakika önce
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı tatbikat düzenledi.
Afyonkarahisar
İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü personelin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı tatbikat düzenledi. Sinanpaşa
'daki Gezler Göletinde ve dağlık arazide gerçekleştirilen tatbikatta 3 operasyon gerçekleştirildi. Birinci operasyon barajın diğer tarafında arazide mahsur kalmış ve yaralı halde olan bir vatandaşın amfibik araçla barajdan geçerek kurtarılırken, diğer operasyon balık tutarken suya düşen ve su üstündeki ağaca tutunmuş halde mahsur kalan bir kişi bot yardımıyla kurtarıldı.
Ayrıca kayalık alanda mahsur kalan bir kişi de doğadaki imkanlar kullanılarak, kurtarma teknikleri çerçevesinde kullanılarak kurtarıldı.
Tatbikat hakkında konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan
, tatbikatların devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:
"Doğada mahsur kalma ve su üzerinde ara kurtarma tatbikatını ilimiz gezler barajında gerçekleştirdik. Bu tatbikatta 20 personelimiz ve su üzerinde hareket kabiliyetine sahip ekipmanlarımız yine kurtarmada kullandığımız teknik malzemelerle operasyon gerçekleştirdik. Buradaki çalışmamızdaki gayemiz hem envanterimizde bulunan ekipmanların çalışmasını test etmek ve personelimizin kullanma becerilerini arttırmak. Burada 20 arama kurtarma personelimiz aynı anda 3 farklı olayda çalışma gösterdi ve araçlarımızın bu noktada kullanımıyla ilgili bilgi becerilerinin arttırılması sağlandı. Su üzerinde kullanılan araçlar ve karada kullanılan araçlar aynı zaman haberleşme araçlarının da kullanılarak aynı anda 3 operasyon yönetildi."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:04 Kaynak: AA
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