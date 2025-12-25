AFCON 2025: F Grubu'nda İlk Maçlar Oynandı - Son Dakika
AFCON 2025: F Grubu'nda İlk Maçlar Oynandı

25.12.2025 01:16
Fildişi Sahili ve Kamerun, AFCON 2025'te ilk maçlarını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçına çıkan son şampiyon Fildişi Sahili, Mozambik'i 49. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle 1-0 yendi.

Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, mücadelede 90 dakika görev yaparken RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai yedekler arasında yer aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kamerun, Gabon'u 6. dakikada Karl Etta Eyong'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, 33. dakikada oyuna girdi. RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen ise Kamerun'da yedek kulübesinde bekledi.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Kamerun, Futbol, Spor

23:10
