Afd, İsviçreli Bağışçıların İsmini Federal Meclis'e Verdi
1 saat önce
AŞIRI sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD), bağış skandalıyla ilgili Federal Meclis Başkanlığına bilgi verdi.
AŞIRI sağcı Almanya
için Alternatif Parti (AfD), bağış skandalıyla ilgili Federal Meclis Başkanlığına bilgi verdi. AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'in kayıtlı olduğu AfD'nin Bodensee teşkilatına İsviçre
kaynaklı 130 bin Euro bağış yapıldığıyla ilgili skandal geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkınca, Federal Meclis Başkanlığı AfD'den bilgi istemişti. Hazırladığı bağışla ilgili raporu meclis başkanlığına veren AfD, bağışçı 14 kişinin isimini ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri de rapora ekledi.YABANCILARDAN BAĞIŞ ALDI
AfD'nin siyasi parti yasalarına aykırı bir şekilde AB üyesi olmayan ülkeden ve yabancı iş insanlarından bağış aldığı ortaya çıkmıştı. Üstelik Alman siyasi parti yasalarına göre bir parti 50 bin Euro'dan fazla bağışı Federal Meclis'e bildirmek zorundayken bildirmemişti de. Alman siyasi partiler, AB üyesi olmayan bir ülkeden yapılacak bağışı, sadece bağışçının Alman vatandaşı olması durumunda kabul edebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:25
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