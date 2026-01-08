AfD Milletvekiline Irkçı Şarkı Yargılaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AfD Milletvekiline Irkçı Şarkı Yargılaması

08.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bavyera'da AfD milletvekili Daniel Halemba, ırkçı şarkı çaldığı için yargılanmaya başladı.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Halemba'nın 21'inci yaş günü partisinde Türkleri hedef alan ırkçı bir şarkı çalındığı gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmasına başlandı.

Würzburg Mahkemesindeki ilk duruşmada Başsavcı Tobias Kostuch, Daniel Halemba'nın "Türklerin Cumhuriyeti" gibi ifadelerin yer aldığı ve Türklerin şiddet kullanılarak ülkeden gönderilmesini propaganda eden şarkı içeriğinin, Almanya'da yaşayan Türk toplumuna karşı nefrete tahrik edici nitelikte olduğunu bildiğini söyledi.

Savcılık iddianamesinde, Temmuz 2022'de düzenlenen bir doğum günü partisinde, Neonazi müzik grubu Landser'e ait ve Türkleri hedef alan "Wacht an der Spree" adlı şarkının çalındığı belirtildi. Şarkının içeriğinin Almanya'da yaşayan Türklere karşı nefreti körüklediği vurgulandı.

Halemba'ya söz konusu suçlamanın yanı sıra para aklama, cebir ve mala zarar verme gibi farklı dosyalardan da suç isnat ediliyor.

AfD'li politikacı ise davanın siyasi olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Halemba'nın dokunulmazlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Ekim 2023'te eyalet parlamentosuna girmesinin ardından kaldırılmıştı.

Davanın 29 Ocak'ta sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, Güvenlik, Bavyera, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AfD Milletvekiline Irkçı Şarkı Yargılaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 05:14:02. #7.11#
SON DAKİKA: AfD Milletvekiline Irkçı Şarkı Yargılaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.