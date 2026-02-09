Afet Yönetimi İçin Yeni Proje - Son Dakika
Afet Yönetimi İçin Yeni Proje

Afet Yönetimi İçin Yeni Proje
09.02.2026 16:30
TED Üniversitesi'nin koordinasyonundaki proje, afetlerin sosyal ve ekonomik etkilerini inceleyecek.

TED Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek Avrupa Birliği (AB) destekli uluslararası proje, deprem ve tsunami gibi afetlerin ekonomik ve sosyal sistemler üzerindeki zincirleme etkilerini ortaya koyarak afet risk yönetimi ve dayanıklılık politikalarına bilimsel katkı sunmayı hedefliyor.

TED Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan 'Beyond Epicenters: Assessing Earthquake Vulnerability Through Economic and Social Networks' başlıklı proje, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) tarafından fonlanan ve 48 ay sürecek proje; deprem ve tsunami gibi afetlerin ekonomik, sosyal ve altyapısal ağlar üzerindeki zincirleme etkilerini kapsamlı biçimde analiz etmeyi amaçlıyor. Çalışma kapsamında Türkiye, Fas ve Portekiz örnekleri üzerinden yenilikçi risk değerlendirme modelleri geliştirilerek afetlerin farklı sistemler üzerindeki dolaylı etkilerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Projenin yürütücülüğünü TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer üstlenirken, aynı bölümden Prof. Dr. Ayça Tekin-Koru projede araştırmacı olarak görev alıyor. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer, afetlerin yalnızca fiziksel boyutuyla ele alınmasının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bu proje ile afetlerin yalnızca fiziksel yıkımını değil, ekonomik ve sosyal ağlar üzerinden ortaya çıkan dolaylı ve zincirleme etkilerini de sistematik biçimde analiz etmeyi hedefliyoruz. Farklı ülke örnekleri üzerinden geliştirilecek yenilikçi modellerin, afet risk yönetimi ve dayanıklılık politikalarına somut ve karşılaştırılabilir bir bilimsel zemin sunmasını amaçlıyoruz. TED Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen bu çalışma, disiplinler arası iş birliğinin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmedeki kritik rolünü de ortaya koyacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ayça Tekin Koru ise, afetlerin ekonomik etkilerinin uluslararası boyutuna vurgu yaparak, "Afetlerin ekonomik etkileri çoğu zaman sınırların ötesine taşan, ticaret, üretim ve istihdam kanalları üzerinden yayılan sonuçlar doğuruyor. Bu proje, söz konusu etkileri uluslararası ağlar ve karşılıklı bağımlılıklar çerçevesinde ele alarak hem akademik literatüre hem de politika yapım süreçlerine güçlü ve uygulanabilir çıktılar sunmayı hedefliyor" diye konuştu.

Portekiz, Almanya, Norveç, Türkiye, Ukrayna, Fas ve Azerbaycan'dan üniversiteler ile KOBİ'lerin yer aldığı güçlü bir uluslararası konsorsiyumun katkı sunduğu proje, afetlerin ekonomik ve sosyal sistemler üzerindeki etkilerinin disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını öngörüyor. Proje kapsamında elde edilecek çıktılarla, afet risklerinin daha etkin yönetilmesine yönelik politika geliştirme süreçlerine bilimsel veri sağlanması ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

