Afgan Büyükelçi HÜDA-PAR'ı Ziyaret Etti

(ANKARA)- Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyet HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

HÜDA-PAR resmi sosyal medya hesabından yapılan ziyarete ilişkin açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Sayın Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Afganistan'daki son durum başta olmak üzere, Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkiler ele alındı."