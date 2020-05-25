Afgan halkı ateşkesin gölgesinde bayram coşkusu yaşıyor - Son Dakika

Her yıl terör olaylarının gölgesinde bayramı karşılayan Afgan halkı, bu yıl Taliban ile hükümet arasında alınan ateşkes kararıyla bayramı coşkuyla geçiriyor.

Her gün ölüm ve terör olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen Afganistan topraklarında halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bayram günlerini biraz olsun neşeyle geçirmek için semt pazarlarına akın ederek bayram alışverişlerini yapıyor.

Ateşkes dolayısıyla bayramın coşkuyla yaşandığı Faryab vilayetinin Andhoy ilçesindeki semt pazarı daha çok çocuklarla dolup taştı.

Kurulan bayram pazarında en çok oyuncaklar rağbet görürken Afgan halkı memleketlerinde Ramazan Bayramı'na huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşadı.

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edilmişti.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında 2018 yılında da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ateşkes ilan edilmişti. Bu Taliban'ın 2001'deki ABD işgalinin ardından ilan ettiği ikinci ateşkes oldu.