Afgan kadın, oğlunu döven eşini bıçakladı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu M.M., oğlunu dövünce eşi S.K. tarafından bacağından bıçaklandı. M.M., hastanede tedavi edilirken, ailenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam, Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Afgan M.M., iddiaya göre, tartıştığı oğlunu dövdü. S.K. de oğlunu dövmesine dayanamayarak, eline geçirdiği bıçakla kocasına saldırdı. S.K., eşi M.M.'yi bacağından bıçakladı. Apartmanda oturanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, yaralı M.M.'yi ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de S.K.'yi gözaltına alındı. M.M., tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere ailesiyle birlikte İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.