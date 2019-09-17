Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere...
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere...

49 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere..., System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü

Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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