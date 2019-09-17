Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere...
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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