Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
5 saat önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:52 Kaynak: AA
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 2 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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