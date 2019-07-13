Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

5 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 2 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan, Nangarhar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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