Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

38 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 4. bölgesine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırılarda 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Celalabat, Nangarhar, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis! Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:43:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]