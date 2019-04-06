Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinin merkezi Celalabad
şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 4. bölgesine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırılarda 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: AA
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