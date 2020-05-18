Afganistan'da istihbarat binasına bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Cumazadeh, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana