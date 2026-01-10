Afganistan'da Maden Faciası: 4 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Afganistan'da Maden Faciası: 4 Madenci Hayatını Kaybetti

10.01.2026 14:24
Bedahşan'daki madende karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 4 madenci boğularak hayatını kaybetti.

KABİL, 10 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Bedahşan vilayetinin Haş bölgesinde bulunan bir değerli ve yarı değerli taşlar madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle en az 4 madenci yaşamını yitirdi.

Bedahşan Vilayet Polisi Sözcüsü İhsanullah Kemger cuma öğleden sonra yeraltındaki çalışma alanlarında zehirli gazın birikmesi sonucu meydana gelen olayda madencilerin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Kemger madencilerin cansız bedenlerinin çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Söz konusu olay, Bedahşan'daki son dönemde yaşanan ölümcül maden kazalarının sonuncusu olarak kayda geçti. Ekim 2025'te de vilayetteki başka bir madende tünel çökmesi sonucu 2 altın madencisi yaşamını yitirmişti.

Değerli yeraltı kaynaklarının çıkarılmasındaki denetimsiz madencilik uygulamaları, yetersiz güvenlik ekipmanları ve vasıfsız iş gücünün kullanılması bu tür kazaların sık yaşanmasının sebebi olarak gösteriliyor.

Kaynak: Xinhua

