Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Patlama: 7 Yaralı

Afganistan'da Patlama: 7 Yaralı

37 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Patlama: 7 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralıların arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:34 Kaynak: AA

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