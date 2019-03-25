Afganistan'da Patlama: 7 Yaralı
37 dakika önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad
şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Hogyani, yaralıların arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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