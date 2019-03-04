Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Sel 8 Can Aldı

Afganistan'da Sel 8 Can Aldı

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Sel 8 Can Aldı, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.

Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Kandahar vilayetinde de 2 gün önce yaşanan sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Helmand, Afganistan, Güncel
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