Afganistan'da Sel 8 Can Aldı
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Helmand
vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların yol açtığı selde 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand genelinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Selde 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Zuvak, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtti.
Zuvak, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Kandahar vilayetinde de 2 gün önce yaşanan sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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