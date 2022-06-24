Afganistan'daki depremde yüzlerce ev ağır hasar gördü - Son Dakika
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Afganistan'daki depremde yüzlerce ev ağır hasar gördü

24.06.2022 20:09

Afganistan Devlet Haber Ajansı, Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü bildirdi.

Afganistan Devlet Haber Ajansı, Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü bildirdi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'daki depremde yüzlerce ev ağır hasar gördü - Son Dakika

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