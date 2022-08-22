Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı

22.08.2022 11:37
Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı

Afganistan'ın Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Logar eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, tarım arazileri de zarar gördü. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) Sözcüsü Mohammad Nassim Haqqani tarafından yapılan açıklamada, "Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 48 saatte 20 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Özellikle İslam ülkeleri ve insani yardım kuruluşlarının bulunduğu uluslararası örgütlere acilen kurbanlara yardım etmeleri için sesleniyoruz" dedi. Resmi olmayan verilere göre ise can kaybı ve yaralı sayının daha fazla olduğu düşünülüyor.

Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. - KABİL

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Kaynak: İHA

Afganistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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