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Afganistan: Taliban saldırısında 26 korucu öldürüldü

1 saat önce

ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerinin 7'inci turu için bir araya geldiği gün Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan kentinde bir korucu karakoluna saldırdı. Olayda 26 korucu yaşamını yitirdi

Afganistan: Taliban saldırısında 26 korucu öldürüldü, System.String[]
ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerinin 7'inci turu için bir araya geldiği gün Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan kentinde bir korucu karakoluna saldırdı.

Bağlan Valiliği Sözcüsü, olayda 26 korucunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:53 
Doha, Katar, Afganistan, Dünya
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