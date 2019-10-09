Afjet afyonspor-gümüşhanespor: 3-2

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xxx), Mehmet Kaan Bingül (xxx), Onur Tanrıverdi (xxx)

AFJET Afyonspor: Mehmet Doğan (xxx)- Doğan Ateş (xxx)(Dk.57 Kaan Baysal xx), Onur Ramazan Toprak (xxx)(Dk.78 Oktay Kancı xx) İlker Avşar (xxx)(Dk.84 Ömer Çelik x), Caner Solmaz (xxx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Ali Kılıç (xxx), Bayram Çetin (xxx), İsmet Benli (xxx), Aykut Uluç (xxx), Aykut Çift (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (xxx)- Fırat Arıkan (xx), Mehmet Menderes Önkuzu (xx), Raif Gündoğdu (xx)(Dk.55 Hasan Kaşkara xx), Burak Demireğen (xx)(Dk.68 Murat Kayalı xx), Burak Sarı (xx), Mert Çakır (xx), Sancar Yıldırım (xx), Furkan Mızrak(xx), İlke Tankul (xx)(Dk.76 Muharrem Efe xx), Ahmet Güven (xx)

GOLLER: Dk.27 İlker Avşar, Dk.52 Aykut Çift (P), Dk.59 Aykut Uluç (AFJET Afyonspor) - Dk.76 Ahmet Güven, Dk.90+1 Muharrem Efe (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Doğan Ateş, Ömer Çelik (AFJET Afyonspor) - Fırat Arıkan, İlke Tankul, Hasan Kaşkara (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, 7'nci haftada sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor'u 3-2 mağlup etti.

16'ncı dakikada orta alanda baskı sonucu Mehmet ile topu kazanan Gümüşhanespor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ahmet Güven savunmadan kurtularak vuruş yapmak istedi ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

19'uncu dakikada gelişen bir başka Gümüşhanespor atağında ceza alanı dışından Raif'in sert şutunda kaleci Mehmet Doğan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

22'nci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında İsmet pasını Onur Ramazan'a aktardı. Sol çizgide rakiplerinden kurtularak ceza alanı ön çizgisine kadar giren Onur'un vuruşunda ağlara gitmek üzere olan topa son müdahaleyi yapan Cengiz topu kornere çeldi.

27'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bayram'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan İlker ceza alanına girer girmez sert ve isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada sol kanattan gelişen AFJET Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa İlker gelişine plase yaptı ancak topu kaleci Cengiz son anda kornere çeldi.

45+3'üncü dakikanın son saniyelerinde yine hızlı hücumda rakip kalede etkili olan AFJET Afyonspor oldu. Doğan Ateş'in pasıyla kaleci Cengiz ile karşı karşıya kalan Onur Ramazan'ın plasesinde top yandan auta gitti.

İlk 45 dakika AFJET Afyonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada AFJET Afyonspor farkı 2'ye çıkardı. Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aykut, Gümüşhanespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Tolga penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aykut Çift sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

59'uncu dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı serbest vuruşta Kaan'ın ceza alanına gönderdiği ortaya savunma dokundu. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Aykut Uluç önce düzeltti ardından da sert bir şut çıkarttı. Top kaleci Cengiz'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 3-0.

76'ncı dakikada konuk ekip farkı 2'ye düşürdü. Furkan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ahmet Güven'in uzak köşeye plasesinde top ağlarla buluştu: 3-1.

79'uncu dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı serbest vuruşta Kaan'ın uzak köşeye yaptığı ortaya Oktay son anda dokundu. Top önce direğe ardından Oktay'a çarpıp auta gitti.

90+1'inci dakikada serbest vuruş kazanan Gümüşhanespor'da topun başına gelen Muharrem Efe'nin vuruşunda top barajdan döndü. Önünde kalan topa Muharrem Efe tekrar vurdu. Top üst direğe çarparak ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca AFJET Afyonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

- Afyonkarahisar