Son Dakika Haberleri: Afşin'de 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştirilecek
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Afşin'de 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştirilecek

1 saat önce

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştireceklerini söyledi.

Afşin'de 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştirilecek, System.String[]

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştireceklerini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ile birlikte lavanta uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, Binboğa Dağları'nın eteklerindeki Afşin'de, aromatik bitkilerle ziraatın, tarımın çok daha gelir getiren bir sektör olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Afşin- Elbistan Ovası'nı aromatik bitkilerle daha zengin hale getirmek istediklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Kasım ayında fideleri toprakla buluşturacağız. Afşin Belediyesi olarak lavanta üretimini ve diğer gelir getirici ürünlerin yaygınlaşması için zemin hazırlıklarımıza başladık. Bunun yanı sıra yöremizde çalı gülü olarak bilinen Afşin Gülü'nü yaygınlaştırmak için üretimini yapacağız. Afşin Gülü için burada bir uygulama alanı oluşturacağız. Ayrıca yağlık gül dediğimiz gül fidanlarını bu alanda yetiştireceğiz. Güzel bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Oluşturduğumuz uygulama alanında da belediye olarak 280 dekarlık alanda aromatik bitkiler yetiştirmiş olacağız."

Mehmet Fatih Güven, İsmail Safi, AK Parti, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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