Afşin'de ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenledi - Son Dakika
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Afşin'de ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenledi

25.06.2022 11:08
Afşin'de ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenledi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelir, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacak.

MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kızılay, gazetecilere, gönüllü ve teşkilat üyesi kadınlarla birlikte kermes düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının kimsesiz çocukları bir nebze sevindirmek olduğu aktaran Kızılay, "Bundan sonra da böyle faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Kermesimize destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir taleple karşılaştık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin'de ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenledi - Son Dakika

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