AFSÜ Rektörü Okumuş; "İlaç yapabilen eczacılar yetiştireceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla bir araya gelen AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, eczacılık fakültelerinde ilaç yapabilen eczacılar yetiştireceklerini ifade ederek, "Biz sahaya çıkan gerçek eczacılar yetiştirmek istiyoruz. YÖK bu kararımızı yüzde 100 destekledi" dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. AFSÜ Hastanesi F blokta hizmete başlayan servisleri basın mensuplarına gezdiren Rektör Okumuş'a, AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Dündar, AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit, AFSÜ Genel Sekreter V. Kutay Erşen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer de eşlik etti.

AFSÜ Rektörü Okumuş yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da klasik eczacıların dışında ilaç yapabilen eczacılar yetiştireceklerini söyledi. Okumuş şöyle devam etti:

"Örneğin sizin bir kanseriniz var artık size özel ilaç üretiliyor. Ama tek dozu 5 milyon dolar. YÖK başkanımıza da bunu sundum. Geçtiğimiz günlerde basında da geçti. YÖK Başkanı ayrıca bizi çağırdı ve bize güvenerek bu konu hakkında destek verdiler. Eczacılık Fakültemi açtım ama ben klasik eczacı yetiştirmeyeceğim. Mezun olduktan sonra diploması ile beraber bir eczacının yanında kalfalık yapıp arkasından 3 sene sonra para ve yer bulursa eczane dükkanı açacak eczane kalfaları yetiştirmek istemiyorum. Benim eczacım okulda okurken teorik dersini alsın, laboratuvarda çalışmasını yapsın, aynı zamanda AR-GE merkezinde bilimsel araştırmalarını yapsın ve çıkarken de fabrikam da çalışsın. Sahaya gerçek bir eczacı, yani ilaç yapabilen bir eczacı olarak mezun olsun."

AFSÜ bünyesinde Eczacılık Uygulama Araştırma Merkezi kurulacağının bilgisini veren Okmuş, fakülte öğrencilerinin son sınıflarında intörn olarak çalışacaklarını söyledi. Okumuş şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık 3 hafta önce geleceğin meslekleri konulu bir toplantı vardı. Orada sektör temsilcileri vardı. İlaç mümessilleri olduğu toplantıda dediler ki biz alaylı yetiştiriyoruz hep fabrikalarımızda çalışanları. Çünkü eczacılık fakültesinden mezun olanları işe aldığımızda sanki hiç tanımadığı bir gezegene gelmiş gibi fabrikaya sokuyorsunuz öyle bakıyor. Çünkü sahayla hiçbir bağlantısı yok. Bu yüzden ayrı bir yönetimi olan ve ilk defa eczacılık fakültemizde, Eczacılık Uygulama Araştırma Merkezi kuruyoruz. Eğitim programımızı da o şekilde değiştirdik. Eczacılık Fakültesinin son yılını İntörn Eczacılık olarak yapacağız. Son sene sadece 6 ayı klinik, 6 ayı da fabrika saha olmak üzere 12 ayını intörn olarak çalışacak. Biz sahaya çıkan gerçek eczacılar yetiştirmek istiyoruz. YÖK bu kararımızı yüzde 100 destekledi."