Son Dakika Haberleri: Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 71-73

Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 71-73

1 saat önce

SALON: Veysel EroğluHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat BükerAFYON BELEDİYESPOR: Zelionis 5, Hagins 2, Altan Erol 7, Earl Calloway 15, Robert Carter 11, Cemal Nalga 2, Serkan Menteşe 5, Cevher Özer 19, Dorukhan Engindeniz 5GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Haciyeva 6, Sarunas Vasiliauskas...

Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 71-73, System.String[]


SALON: Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat Büker

AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis 5, Hagins 2, Altan Erol 7, Earl Calloway 15, Robert Carter 11, Cemal Nalga 2, Serkan Menteşe 5, Cevher Özer 19, Dorukhan Engindeniz 5

GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Haciyeva 6, Sarunas Vasiliauskas 16, Frank Jekiri 20, Neal Mckissic 14, Can Uğur Öğüt 9, Murat Göktaş, Doğan Şenli, Edward Greene 8

1'İNCİ PERİYOT: 11-27

İLK YARI: 25-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-58

4'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Afyon Belediyespor, kendi sahası ve seyircisi önünde Gaziantep Basketbol takımına uzatmalarda 73-71 yenildi.

Maçın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı sayıları ile geçilirken, maça ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 11-7 önde tamamladı. Maçtaki üstünlüğünü elinde bulunduran konuk ekip, ilk çeyreği de 16 sayı farkla 27-11 önde girdi. İkinci çeyreğe istekli başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, ilk üç dakikada rakibine sayı vermezken, farkı 10 sayıya kadar indirdi. Gaziantep Basketbol dış atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkın kapanmasına izin vermezken, devre Gaziantep Basketbol'un 42-25 üstünlüğü ile sona erdi.

ARADAKİ FARK 18 SAYIYA YÜKSELDİ

Üçüncü çeyrekte de konuk ekip Gaziantep Basketbol'un üstünlüğü vardı. Jekiri'nin pota altından, Mckssic'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, çeyreği de 58-40 ile 18 sayı farkla önde geçti. Son çeyrekte istekli görünen Afyon Belediyespor, maça Cevher Özer'in üç sayılık basketiyle başladı. Cevher ile bulduğu üçlüklerle aradaki farkı kapatan Afyon Belediyespor, rakibine sadece 8 sayı imkanı verdi ve Serkan Menteşe'nin pota altından bulduğu sayıyla son 4 saniyeye 66-66 eşitlikle gidildi. Son hücumdan sayı çıkmazken maç uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında ise rakibine üstünlük sağlamayı başaran Gaziantep Basketbol, maçı 73-71 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Afyonkarahisar, Gaziantep, basketbol, Spor
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