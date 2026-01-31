Afyon\'da Gıda Denetimleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. 20'ye yakın işletmenin denetlendiği faaliyetin ardından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerimize yönelik resmi kontrollerimiz aralıksız sürdürülmektedir.

Bu çerçevede Bolvadin ve Dazkırı ilçelerimizde kontrol görevlilerince Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Denetim ve kontrollerimiz, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde planlı ve sürekli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR