Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor - Son Dakika

Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor

22.11.2020 14:26

Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor Bu sokaklar ziyaretçilerini geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor Afyon'un tarihi konakları ziyaretçilerine adeta geçmişe, nostaljik bir yolculuğa götürüyor Afyonkarahisar'ın rengarenk boyanarak aslına uygun şekilde restore edilen tarihi konak...

Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor

Bu sokaklar ziyaretçilerini geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor

Afyon'un tarihi konakları ziyaretçilerine adeta geçmişe, nostaljik bir yolculuğa götürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın rengarenk boyanarak aslına uygun şekilde restore edilen tarihi konak ve evleri ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi konakların bulunduğu cadde ve sokaklar adeta gelenleri geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. İhlas Haber Ajansı kameramanları görenleri mest eden tarihi konakların bulunduğu sokakları havadan görüntüledi.

Tarihi değerleri ile ünlü Afyonkarahisar son yıllarda tarihi konak ve evleri de gündeme gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da tarihi dokuya sahip, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında konak, ev bulunduğu belirtildi. Konaklar özellikle yüksekliği ile ünlü tarihi Karahisar Kalesi civarında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ödeneklerle kentsel sit alanı içerisinde ve ilçelerinde kalan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda tescilli ve tescilsiz yapılarda Sokak Sağlıklaştırma uygulaması ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2002 yılından beri toplam 253 adet konak ve iş yerinin dış cepheleri ile çatıları onarıldı.

Restorasyon sonrası rengarenk bir görünümü kavuşan tarihi sokaklar bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri ise adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Mimari yapısı ile de göze çarpan konaklar ziyaretçilerini bekliyor.

"Biz 'sokaklar bizimle konuşuyor' diyoruz"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, konakların orijinalliğini yüzyıllar geçmesine rağmen koruduğunu hatırlatarak, devletin konak ve evleri aslına uygun bir şekilde restore ettirdiğini kaydetti. Vali Çiçek, konukların gelen ziyaretçiler ile adeta konuştuğunu anımsatarak, "Bizim konaklarımızı diğer konaklardan ayırt eden en büyük özellik geçmişte yapılmış olması. Biz yeni konaklar yapmadık, mevcut konaklarımızı güçlendirerek restore ettik. Ben diğer şehirlerdeki konakları eleştirmek istemem ama bizim konaklarımızın hiç birisi tarihi görünüm verilerek sonradan yapılmış konaklar değil. Orijinal ve aslına restore edilerek yapılan konaklar. O yüzden biz 'sokaklar bizimle konuşuyor' diyoruz. Sokaklarımızda ayrı bir tarih ve sinerji var. Ben o sokaklarda yürüdüğümde 100 yıl önceki Abdullah amca ile konuşuyor, görüşüyor gibi hissediyorum. Çünkü şer şey aynı ve orijinalliğini koruyor" dedi.

Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor
Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor
Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor
Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor

İhlas Haber Ajansı, Restorasyon, Konak, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Afyon'un geçmişi konuşan tarihi sokakları sizi bekliyor - Son Dakika


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