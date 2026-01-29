Afyonkarahisar'da 1.498 Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Afyonkarahisar'da 1.498 Öğrenciye Eğitim Desteği

29.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 1.498 öğrenciye toplam 4,49 milyon TL eğitim desteği verildi.

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 498 öğrenciye, 4 milyon 494 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 22 Ocak 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik eğitim yardımı yapıldı.

Program çerçevesinde; 886 hanede yaşayan, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören bin 498 öğrenciye, öğrenci başına 3 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 494 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 1.498 Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:29
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 1.498 Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.