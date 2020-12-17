Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi

17.12.2020 10:11

Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi Tarihi konaklar görenler geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor Kent dışından gelen misafirlerin rengarenk görünümüyle dikkatini çeken konaklar adeta insanı geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor Afyonkarahisar'da Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında...

Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi

Tarihi konaklar görenler geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor

Kent dışından gelen misafirlerin rengarenk görünümüyle dikkatini çeken konaklar adeta insanı geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında 2017 yılından bugüne kadar 126 tarihi konak aslına uygun olarak restore edildi. Kent dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerin rengarenk görünümüyle dikkatini çeken konaklar adeta insanı geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor.

Afyonkarahisar'da turizmin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın sembolü kale etrafında yer alan konaklar aslına uygun olarak restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Sokak Sağlıklaştırma uygulaması çalışmaları kapsamında 2017 yılından beri toplam 126 adet konak ve iş yerinin dış cepheleri ile çatıları onarıldı. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken rengarenk konaklar adeta görenleri geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor.

Aslına uygun olarak restore edildi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyenin destekleriyle restorasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi. Müdür Tanır şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın burada çok kapsamlı çalışmalarını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağladığı mali destekle il özel idaremiz ve belediyemizin katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından restorasyon çalışmaları yürütüldü. Sayın valimizin desteklerini her zaman yanımızda hissettik. 2017 yılında yapmış olduğumuz ihaleyle konakları restore etmeye başladık. Bu konaklar Akmescit ve Taciahmet Mahallesi'nde yoğunlaşıyor. 2017- 2018 yılında 100, 2019 yılında ise 26 konağı restore ederek toplam 126 tarihi konağımızı aslına uygun hale getirdik."

Konakların görünümünün o dönemde yaşayan toplumun ruh halini yansıttığını ifade eden Tanır: "Rengarenk tarihi konaklar içinde yaşayanların ruh halini, zenginliğini, dostluğunu gösteriyor. Çünkü evlere bakarsanız omuz omuza o zamanki sosyal yapının kardeşliğin, toplumsal dayanışmanın bence çok güzel örneklerinden olduğunu düşünüyorum. Buradaki rengarenk tarihi konakların Türkiye'deki nadir restore edilen yerlerden birisi olduğunu düşüyorum" dedi.

Öte yandan Tanır, onarımı yapılmayan konaklarda Afyonkarahisar Belediyesi ve Valiliğin işbirliğiyle yeniden restorasyon çalışmalarına başlanılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi
Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi
Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi
Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi
Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi
Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi

Turizm, Tanır, Konak, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 126 tarihi konak restore edildi - Son Dakika


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