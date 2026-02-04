Afyonkarahisar'da 32 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

AFYONKARAHİSAR'da polis ekipleri 32 hırsızlık olayının 45 şüphelisini yakaladı. Vatandaşların toplam 2 milyon 275 bin 900 TL maddi zararı giderildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 11 evden hırsızlık, 5 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 8 açıktan hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 1 bilişim yolu ile hırsızlık olmak üzere toplamda 32 hırsızlık olayını aydınlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 45 şüpheli yakalanarak adli mercilere gönderildi. 3 motosiklet, otomobil, bisiklet, römork, cep telefonu, ofis koltuğu, 15 bin 900 TL nakit, 150 dolar, 2 altın bilezik, 2 altın zincirli kolye, 2 altın yüzük, 2 çift altın küpe sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların toplamda 2 milyon 275 bin 900 TL maddi zararının giderildiği belirtildi.