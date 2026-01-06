Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 milyon 190 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Kamyon sürücüsüne yasal işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 6 Milyon Sahte Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?