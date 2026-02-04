Afyonkarahisar'da Berat Kandili Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Afyonkarahisar'da Berat Kandili Programları

Afyonkarahisar\'da Berat Kandili Programları
04.02.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Müftülüğü, Berat Kandili'nde camilerde vaaz ve dualarla programlar düzenledi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından kent genelinde kandil programları gerçekleştirildi.

Berat Kandili'nin manevi iklimini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen programlar camiler ve Kur'an kurslarında vaaz, sohbet ve dualarla icra edildi. Programlarda uzman vaizler, ADRM vaizleri ve din hizmetleri uzmanı tarafından Berat Kandili'nin fazileti, affediciliği, tövbe konuları ele alındı.

Mevlevi Camii, İstiklal Camii, Deper Sultan Camii ile Örnek Evler Melek Hanım, Bayraktepe, Sahipata, Hacı Ahmet Katar ve Hamide Sıtkı Gönen Kur'an kurslarında gerçekleştirilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde yapılan programda katılımcılarla hasbihal edilerek dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Berat Kandili Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:09:15. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Berat Kandili Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.