Afyonkarahisar\'da Berat Kandili Programları

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından kent genelinde kandil programları gerçekleştirildi.

Berat Kandili'nin manevi iklimini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen programlar camiler ve Kur'an kurslarında vaaz, sohbet ve dualarla icra edildi. Programlarda uzman vaizler, ADRM vaizleri ve din hizmetleri uzmanı tarafından Berat Kandili'nin fazileti, affediciliği, tövbe konuları ele alındı.

Mevlevi Camii, İstiklal Camii, Deper Sultan Camii ile Örnek Evler Melek Hanım, Bayraktepe, Sahipata, Hacı Ahmet Katar ve Hamide Sıtkı Gönen Kur'an kurslarında gerçekleştirilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde yapılan programda katılımcılarla hasbihal edilerek dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR