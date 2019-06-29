Afyonkarahisar'da "Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın" projesi

Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın" projesinin tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın" projesinin tanıtımı yapıldı.

Kent Meydanındaki tanıtım törenine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve Gençlik Merkezi bünyesinde açılan çok sayıda spor kulübüne kayıt yaptıran gençler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 17 spor branşında, engelliler için ise 4 branşta İl Spor Merkezi açıldığını belirtti.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurslara 3 binin üzerinde sporcunun kayıt yaptırmasını beklediklerini vurgulayan Pervaneli, "Yüzme kursumuz hariç, bütün kurslarımız 5-18 yaşındaki bütün çocuk ve gençlerimiz için ücretsiz olacak. Engelli bireylerimiz içinse, yaş sınırı yoktur." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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