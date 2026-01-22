Afyonkarahisar'da Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılığa Geçit Yok

22.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis 2025'te 4 operasyonla 22.5 milyon TL dolandırıcılığı engelledi, 13 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da 2025 yılında polis tarafından dolandırıcılara yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiği ve 45 dolandırıcılık olayında çok sayıda vatandaşın 22 milyon 500 bin TL'lik mağduriyetin önüne geçildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Açıklamada, "Dolandırıcılık konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç şebekelerine önemli darbeler indirilmiştir. Yüzde 99,2 gibi bir aydınlatma oranı ile dikkat çekici bir başarıya imza atılmıştır. Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 45 dolandırıcılık olayı engellenerek vatandaşlarımızın toplamda 22 milyon 500 TL mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Afyonkarahisar'da Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:19:21. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.