Afyonkarahisar\'da Dolandırıcılığa Karşı Broşür Dağıtımı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından vatandaşlar dağıtılan broşürler ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki semt pazarlarında broşür dağıtıldı. Dağıtılan broşürler ile vatandaşlar dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 Acil Çağrı Hattının etkin ve doğru kullanımı gibi konularda bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR
