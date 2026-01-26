Afyonkarahisar\'da Elektrik Tesisinde Yangın

Afyonkarahisar'da bir elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapılan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ve dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR