Afyonkarahisar\'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 25 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan A.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
