Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonrası M.Ö., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3-sayfa › Afyonkarahisar'da Kaçak E-Sigara Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?